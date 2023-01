Oasi di Porticino, ok alla sistemazione

Sono stati affidati i lavori per l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per riparazione e parziale rifacimento di scuri e serramenti dell’Oasi di Porticino di Lido di Volano, del valore di 48mila euro. È quanto emerge dalla determina pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Ferrara, depositaria dell’immobile nella località. Dal documento si legge che "sia da continue segnalazioni da parte della gestione in convenzione, sia da diversi sopralluoghi effettuati dai tecnici interni di questo Ente, si accertava l’urgente necessità di riparare e in certi casi sostituire parte degli infissi e degli scuri".