Oasi naturali, stanziato finanziamento per Trava e Anse Vallive

PORTOMAGGIORE

E’ arrivata una buona notizia sul finire del 2023 per l’amministrazione comunale di Portomaggiore, come per tutte quelle coinvolte nella riserva della biosfera Mab Unesco del Delta del Po. I Comuni, tra cui Portomaggiore, hanno ottenuto 126 mila euro di finanziamento grazie a un bando del ministero dell’Ambiente gestito dal Parco delta del Po del Veneto, che ha fatto da coordinatore. Il finanziamento sarà iscritto a bilancio nel prossimo consiglio comunale. I finanziamenti riguardavano solo i territori inseriti nel perimetro della riserva Biosfera e su interventi specifici, come la gestione forestale, la mobilità sostenibile e la riqualificazione energetica. Il Comune di Portomaggiore è incluso nella riserva della biosfera nella parte di territorio che contiene le due oasi, Trava e Anse Vallive di Bando; proprio su questo ambito è stata realizzata la scheda progetto che ha ottenuto il finanziamento, ossia un percorso di collegamento ciclopedonale tra le due oasi. "Abbiamo colto l’opportunità - spiega l’assessore ad Ambiente e Lavori Pubblici, Michela Bigoni (foto) - per valorizzare quel patrimonio naturalistico su cui puntiamo molto. Il bando era sulla mobilità sostenibile quindi specifico, e abbiamo pensato di riqualificare il sentiero che collega le due oasi realizzando un vero e proprio percorso ciclabile con un fondo adeguato. Il tragitto costeggia il lato sud dell’Oasi Trava e passando vicino alla nuova torretta di nidificazione del progetto Life Falkon, che ospita il falco grillaio nella stagione di nidificazione, arriva poi all’oasi naturalistica di Bando, dove realizzeremo un nuovo ingresso dal lato sud e sarà poi possibile percorrere tutta la sponda sud del Bacino, su cui verranno ripristinate le frane. Nella progettazione esecutiva definiremo meglio il tutto, ma sicuramente ci sarà spazio anche per la cartellonistica e un po’ di arredo".

f.v.