Oasi naturalistiche da riqualificare: "Investimento da un milione di euro"

Investimenti per circa un milione di euro e progetti per riqualificare le eccellenze naturalistiche del territorio. Si profila una vera e propria rigenerazione per l’ambito delle zone umide portuensi, l’oasi Trava sede di pesca sportiva e l’oasi delle Anse Vallive di Bando, tutelata e destinata invece alla fruizione da parte degli appassionati naturalisti e delle scuole. Sono stati messi in campo infatti diversi progetti sull’area che, a quadro completato, ne rigenereranno le potenzialità. "In primo luogo – evidenzia l’assessore all’Ambiente, Michela Bigoni – con i fondi destinati dalla Regione alle Unioni dei Comuni, abbiamo completamente riqualificato un tratto della ciclabile "Traversari", tra l’agriturismo e l’Oasi Trava. L’itinerario era da anni abbandonato e impercorribile a causa del fondo stradale, ma anche della vegetazione. Abbiamo concluso l’intervento sia stradale che sul verde per circa 130 mila euro; ora il percorso è fruibile e stiamo per chiudere gli accessi ai mezzi e veicoli pesanti in modo da non tornare alla situazione precedente". In prospettiva l’oasi Trava, sede di pesca sportiva e da tempo in attesa di un intervento cospicuo, sarà riqualificata grazie a un finanziamento regionale. E’ una zona umida di proprietà della Regione, affidata dal comune di Portomaggiore in concessione. Il progetto esecutivo è stato approvato già a ottobre dello scorso anno, recentemente il finanziamento è stato confermato da una delibera regionale ed è stato accertato nell’ultimo consiglio comunale. Si tratta di 600 mila euro per il ripristino con palizzate di tutte le sponde ammalorate e franate. E’ prevista inoltre la sostituzione di alcune passerelle, nuovo arredo urbano e opere a verde. Questo consentirà di fatto di riprendere e rilanciare le attività nell’oasi, giunta alla fine della convenzione in essere per la gestione.

Franco Vanini