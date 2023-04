"Oasi Trava da recuperare per i turisti"

"Quando si intende intervenire per sanare questa situazione di degrado, consentendo così la ripresa delle attività e iniziative sportive come accadeva nel passato e aveva reso l’Oasi Trava luogo privilegiato per turisti e visitatori?". E’ la richiesta arrivata attraverso un’interrogazione al sindaco Dario Bernardi da parte del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, per riportare all’antico splendore una delle più importanti aree ambientalistiche della zona. Secondo il leader di Fratelli d’Italia di Portomaggiore, "con l’arrivo della primavera si apre di fatto la stagione degli eventi e delle iniziative per immergersi nella natura, eventi di cui anche il territorio ferrarese sarà protagonista con le proprie oasi e luoghi storici. Giustamente anche il nostro territorio ha messo in cantiere visite guidate e iniziative finalizzate alla riscoperta di questi luoghi, ma dobbiamo presentarci ai turisti con le carte in regola". Badolato evidenzia che nell’oasi Trava "negli anni passati si organizzavano incontri, visite e iniziative sportive, con un notevole e importante riscontro di presenze. Oggi questo non è possibile a causa della situazione di degrado che interessa questa oasi con quelli che erano gli immobili adibiti a punto ristoro per i visitatori, danneggiati e non in grado di garantire una adeguata accoglienza e ospitalità a visitatori e turisti". L’Oasi di Porto, bacino della Smaltara in località Trava, è un antico sito sul sistema deltizio del fiume Po a ridosso della Valle del Mezzano. Si estende per undici ettari con uno specchio d’acqua di sette, dove sono presenti diversi bacini tra i quali spicca quello della Smaltara. In questo lembo di natura è possibile fermarsi e trascorrere alcune ore passeggiando tra le isolette unite tra loro da ponticelli in legno, pescando o ammirando il tipico paesaggio. Nella località Trava sono emerse varie testimonianze archeologiche, prima fra tutte una piroga di epoca spinetica, ritrovata nel 1907 e andata perduta; in questo punto scorreva l’antico ramo fluviale del Padòa, su cui sarebbero sorti Portoverrara e Portomaggiore.

Franco Vanini