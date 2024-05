Obiettivo: la svolta sostenibile. Dal centro ‘Gibì Fabbri’ a Boara, disco verde per la pista ciclabile

I residenti la aspettavano da tempo, e presto la avranno. Stiamo parlando della pista ciclabile lungo via Copparo, dal Centro Sportivo ‘Gibì Fabbri’ fino alla frazione di Boara, per una lunghezza totale di tre chilometri e mezzo. I lavori partiranno il mese prossimo e dureranno all’incirca un anno: lo ha annunciato ieri un soddisfatto Andrea Maggi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Ferrara, che da tempo lavorava al progetto. "Diamo risposta ad un’esigenza che era molto sentita dai residenti della zona – le sue parole -, in questo modo colleghiamo la città al centro abitato di Boara, una frazione importante che conta di circa 900 abitanti. Abbiamo lavorato sodo per far sì che questo intervento si concretizzasse, sarà una pista ciclabile in assoluta sicurezza che costeggerà la sede stradale, la quale verrà ovviamente allargata: pianteremo degli alberi ad alto fusto per garantire l’ombreggiamento durante la stagione estiva, e adotteremo un’illuminazione a led". La nuova pista ciclabile, di lunghezza totale di 3572 metri, sarà in sede propria con larghezza minima di 2,5 metri con pavimentazione in asfalto, oltre ad un bauletto di separazione dalla sede stradale largo almeno 50 cm, realizzato con doppio cordolo e pavimentazione in masselli autobloccanti. Per la pista ciclabile nel suo complesso si individuano due tipologie: quella adottata per la zona rurale, in cui viene mantenuto il fosso di scolo delle acque piovane, e quella in prossimità delle recinzioni, dove si prevede invece il tombinamento dello stesso fosso di scolo, se ancora presente. La realizzazione dell’opera sarà divisa in due lotti: il primo da via Cà Tonda al Centro Spal, il secondo da via Cà Tonda alla frazione di Boara. L’importo globale per l’intervento, poco più di 3 milioni di euro, verrà suddiviso in 1,4 mln per il primo lotto (562.500 euro a carico del Ministero dell’Ambiente grazie a un bando sulla mobilità sostenibile vinto dal Comune, circa 9mila euro della Regione Emilia-Romagna e 828.518 da fondi comunali da finanziare con mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo) e 1,6 mln per il secondo (735mila euro di stanziamenti comunali, 441mila circa di contributi della Regione Emilia-Romagna e 473.932 da mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo).

"E’ stato un lavoro importante dal punto di vista tecnico e anche per l’importo – spiega Maggi -, i lavori inizieranno a giugno e abbiamo incaricato due ditte che già conosciamo". Si tratta della Eredi Fantoni Adriano di Santa Maria Maddalena, che si occuperà del primo lotto, e della I.M.AB. Costruzioni di Este (Padova) che si occuperà invece del secondo lotto. Ben si comprende, dunque, come il successo di questa iniziativa non solo avrà conseguenze sullo smaltimento del traffico motorizzato, ma si ripercuoterà positivamente anche sulla riduzione dell’inquinamento.