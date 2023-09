Obiettivo Parigi: "Il mio concerto all’Olympia"

E’ uno dei batteristi più quotati ed apprezzati da tanti big della musica e dai più grandi marchi musicali mondiali, uno dei pochi a vantare anche le bacchette con inciso il suo nome, entrato a far parte di momenti storici della musica italiana ed è centese. Si tratta di Ricky Roma, da tanti anni al fianco di Umberto Tozzi, al top mondiale, entrando di diritto tra le eccellenze del territorio che per la terza volta, cosa rara per un musicista, sta per suonare all’Olympia di Parigi chiudendo la tournée ‘Gloria Forever’ dopo aver toccato tutto il mondo. "E’ un luogo dove sono stati i più grandi – dice – mi sento fortunato e privilegiato tornarvi dopo il 2002 e il 2006 perché ci sono tanti artisti e professionisti che non hanno mai potuto provare questa forte emozione". E son quassi 23 gli anni al fianco di Tozzi. "In pochi possono dire di essere stati al fianco di un artista per così tanto tempo – sorride – ci lega una profonda amicizia oltre al rapporto lavorativo che ci ha portato in giro per il mondo condividendo esperienze incredibili e dandogli musicalmente ciò che vuole da un batterista. Ero un 20enne quando feci l’audizione, ricordo ancora la gioia quando il chitarrista mi disse che mi avevano preso per quella tournée. Poi di tour in tour fino a oggi, raggiungendo il mio sogno di vivere di musica". Risultato raggiunto, al fianco di Tozzi e suonando anche con Anastasia, Paul Di Anno, primo cantante degli Iron Maden, Raf, Masini e tanti altri. "Si ma con gavetta e tanto studio – prosegue – il segreto è avere una grandissima passione e continuare sempre a studiare senza vederne una fine, rincorrendo il continuo miglioramento". E il sogno del posto fisso. "L’altra mia grande passione è l’insegnamento, trasmessami dal mio primo maestro, il centese Marco Barbieri – prosegue – insegno in varie scuole, da qualche anno sono anche a Cento a Fra Le Quinte che il 17 settembre alle 16.30 inaugura la nuova sede sopra l’Asilo Giordani, dove ci saranno tanti spazi da poter usare anche per l’orchestra giovanile di classica. Sono anche stato docente ai conservatori di Rovigo e Frosinone, e, sempre alto nelle graduatorie visto il mio curriculum, spero prima o poi di non essere più precario". Batteria che per Ricky Roma è molto più di uno strumento musicale. "Ha sempre fatto parte di me – dice – da piccolo giocavo a fare il musicista con i fustini di detersivo. Oggi ho bacchette con la mia firma e giro il mondo. E ho anche due produzioni: i Jackson One e Superstar. Al Ricky bambino e a tutti coloro che hanno questo sogno, dico di continuare a studiare".

Laura Guerra