Obiettivo sicurezza. Installati alcuni dossi

Obiettivo sicurezza. In questi giorni sono in fase di completamento a Vigarano Pieve e a Vigarano Mainarda, la realizzazione di dossi rallentatori e la collocazione di segnaletica pedonale. Imprese al lavoro per raggiungere punti di forza che proteggano ciclisti e pedoni soprattutto in prossimità delle scuole e dei servizi. Un’occasione, per il sindaco Davide Bergamini, per lanciare un appello alla prudenza. "Abbiamo provveduto in via Ludovico Ariosto a Vigarano Mainarda a far installare un dosso rallentatore nei pressi della Scuola dell’infanzia Sacro Cuore – spiega -. Si tratta di un dispositivo che, facendo rallentare gli automobilisti, permetterà di avere in questo tratto di strada una maggior sicurezza a tutela dei bambini, delle famiglie e dei cittadini che la percorrono quotidianamente". Ma serve prestare attenzione.

cl.f.