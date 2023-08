Oblio oncologico, Boldrini: "Contenta di una battaglia finalmente vinta"

"Sono molto contenta. Le battaglie importanti sono quelle che hanno un esito positivo, anche in contesti differenti". Così Paola Boldrini, oggi Vice Presidente Intergruppo Parlamentare su Diabete, Obesità e Malattie Croniche non trasmissibili, commenta l’approvazione, alla Camera, della legge sull’oblio oncologico, per la quale si è spesa in prima persona nella precedente legislatura, come Vice Presidente Commissione Sanità in Senato, lavorando con società scientifiche, ROPI, Aiom e associazioni di pazienti, come riconosciuto anche nelle dichiarazioni ufficiali rilasciate dalla senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali. "Una battaglia di civiltà" per la quale Boldrini aveva chiesto addirittura l’iter veloce - ossia senza passaggio alle Camere - confidando nel fatto che il testo era stato sottoscritto da tutti i partiti. Il testo approvato ieri ricalca fedelmente quello di Boldrini e prevede che chi non riceve più trattamenti attivi da 10 anni - 5 se ha meno di 21 anni - possa accedere ad adozioni, mutui e assicurazioni sulla vita senza dover mostrare le informazioni sanitarie spesso valutate come fattore di rischio. Un ringraziamento va "ai colleghi che hanno portato avanti il percorso". Il pensiero "agli ex pazienti oncologici e agli oncologici che hanno bisogno di poter riprogettare la loro vita. E, punto altrettanto importante, saranno considerati guariti per riottenere i diritti negati dalla malattia ma dovranno continuare i follow up".