"Occasione persa Ignorata Ferrara e il ruolo avuto nel Rinascimento"

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi interviene sull’inaugurazione dell’anno accademico. "Un grazie al presidente Mattarella - premette Sgarbi - per avere onorato la città della sua presenza, ma non posso nascondere una certa delusione per le colpevoli amnesie su una città che è stata al centro del Rinascimento. Al Palazzo dei Diamanti è in corso la più importante mostra degli ultimi novanta anni su quell’epoca di straordinaria vivacità culturale: ’Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’; intollerabile che proprio l’Università non l’abbia ricordato. Abbiamo ascoltato di tutto, ma nessuno ha evocato il Rinascimento nella città che ne è stata un centro essenziale. Si è parlato di altro. Abbiamo scoperto che le parole (orrende) del nostro tempo sono diventate ’multidisciplinare’ e ’internazionalizzazione’, ignorando che Ferrara è stata dichiarata dall’Unesco Capitale del Rinascimento. Mi sarei aspettato che l’Università, nel giorno in cui celebra se stessa, collegasse Copernico all’astronomia di Schifanoia. E invece niente. Ho ascoltato grotteschi interventi con parole tanto di modo come condivisione, inclusione, patto di fiducia". Il sottosegretario lancia una frecciata anche sulle "discutibili scelte del cerimoniale" che ha tenuto in prima fila l’ex ministro Franceschini e il parlamentare Luigi Marattin, ma ha relegato in seconda fila l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi e il vescovo Perego. Conclude Sgarbi: "Rimane il rammarico di non avere ascoltato in nessuno degli interventi che Ferrara è la città di Ariosto, Cosmè Tura, Tasso, Dosso Dossi. Un’occasione mancata".