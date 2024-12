Occasione persa per ritrovarci e riconoscerci

Il giorno di Natale, quest’anno, cade esattamente all’inizio della festa ebraica di Hanukkah. E’un accadimento raro: solo quattro volte negli ultimi 125 anni le due date sono state coincidenti; nella nostra città, sede di una comunità ebraica con tradizioni secolari, poteva e doveva essere occasione di una grande festa collettiva, un momento in cui abbracciarci, riconoscerci, alzare un ringraziamento comune a Dio creatore e appassionarci alla storia di questa lunga e travagliata convivenza. Invece non ci sarà nulla di tutto questo.

Sembrano passati secoli dagli incontri di studio fra ebrei e cristiani, o dalla pur recente accensione del candelabro in via Mazzini, di fronte alla Sinagoga con le sue lapidi che da decenni ricordano ai passanti il sacrificio di centinaia di famiglie ferraresi – con quei nomi e cognomi così comuni e a noi familiari – sacrificate nel peggiore genocidio della storia umana. Non ci saranno cerimonie, insomma, e nel male di questa assenza, forse emerge un bene, modesto ma non disprezzabile: non ci saranno ipocrite commozioni.

Anni di lacrime a guardare i Finzi Contini, un capolavoro di un maestro come Vittorio de Sica che faceva emergere, nel sottotraccia, la piccineria di tanta Ferrara perbene, che alla fine si accodò alle leggi razziali del fascismo, per conformismo o anche pensando che, in fondo, gli ebrei erano ricchi, e a depredarli ci si guadagnava senza troppa fatica.

E ci troviamo oggi, in questa Hanukkah che coincide con il nostro Natale, con una comunità isolata, spaventata, sorvegliata, con discrezione, dalle nostre forze dell’ordine. Non abbiamo saputo dire una parola di conforto a questi nostri amici, che dopo il pogrom del 7 ottobre 2023, vivono una quotidiana incertezza sul loro presente e il loro futuro nella nostra città. Spaventati da cortei che gridano slogan atroci a loro, che sono cittadini ferraresi come noi e probabilmente non hanno mai preso in mano nemmeno un fucile. Gli ebrei ferraresi non meritavano tutto questo. Chag Chanukah sameach, Buon Natale.

* studioso e storico