Occhi al cielo per 4 giorni Volano gli aquiloni. Una festa

E’ stato un successo il primo giorno del festival internazionale degli aquiloni nella splendida cornice verde del parco urbano ‘Giorgio Bassani’, la prima puntata di una festa di quattro giornate che colorerà il cielo della città. La storica manifestazione, organizzata dal Gruppo Aquilonisti Vulandra e da Arci Ferrara, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ferrara e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, ha tagliato il traguardo quest’anno della sua 43ª edizione. Il Festival dell’Aquilonismo ‘Vulandra’ è ad ingresso gratuito e si configura come un momento di aggregazione per famiglie e cittadini ferraresi, oltre ad appassionati e professionisti di aquiloni provenienti da tutto il mondo. Con un’affluenza media di 25mila persone, è il festival di aquiloni più longevo d’Europa, uno dei favoriti dai cittadini della provincia per trascorrere giornate di svago e relax all’aria aperta. Il festival annovera la partecipazione di circa 150 aquilonisti provenienti da Italia (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte) ed Europa (Germania, Austria, Francia, Svizzera, Portogallo). E lo spettacolo delle loro esibizioni ieri ha incantato il pubblico gli occhi al cielo. Quattro giorni di volo libero e dimostrativo dalle 10 fino a sera, esibizioni di volo acrobatico e non, laboratori creativi e sostenibili dedicati a infanzia e adolescenza, attività motorie e sportive, aggregazione e socialità, anche grazie alla presenza dell’area ristoro. Il festival intende meravigliare e avvicinare all’arte dell’aquilonismo i numerosi bambini che vi partecipano. Tutti i giorni, alle 10 del mattino, sarà possibile partecipare ai laboratori gratuiti di costruzione di aquiloni. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, saranno distribuiti gli aquiloni offerti dagli storici sponsor Gruppo Hera Ferrara e Yara Italia. Tanta gente anche nell’area ristoro del festival, dove tutti i giorni, dalle 10 alle 21, sarà possibile trovare food truck e stand con opzioni dolci e salate grazie alla partecipazione di ‘Il Quadrifoglio’ con i tipici “pinzin” ferraresi, Bastian Contrario con panini e street food, I due gatti con pizza e focacce, Stella Nadia con crêpes dolci, e Arci Ferrara per caffè, bevande e aperitivi. A partire dalle 18, il momento dell’aperitivo verrà accompagnato da musica fin dopo il tramonto.