Occhi elettronici a caccia di ’furbetti’. Installate 4 telecamere targasystem

CENTO

Da qualche giorno su via Curato è spuntato un occhio elettronico posto tra la zona della biforcazione della via e via Reno Vecchio. Si tratta di una nuova telecamera che oltre a poter essere un presidio in più di controllo e sicurezza, è una strumentazione che sempre più in Italia può essere utile alle forze dell’ordine in caso di indagini o monitoraggio di spostamenti di auto sospette. "La stiamo installando – dice Fabrizio Balderi, comandante della Polizia Locale di Cento – è la cosiddetta targasystem cioè, telecamere che fondamentalmente rilevano i passaggi delle targhe dei veicoli e che hanno una funzione di sicurezza molto importante". Spiega poi quanto può fare questo occhio sulla strada. "In questo modo si riescono a rilevare veicoli che passano privi di assicurazione e privi di revisione – prosegue - ma non solo, possiamo anche, in collaborazione con altre forze dell’ordine, inserire delle blacklist di targhe, magari veicoli oggetto di furto, oppure veicoli attenzionati alle forze dell’ordine per altri motivi. Gli altri targasystem, comunemente chiamati varchi, saranno in via Giovannina, via Bologna e via Ferrarese, sulle 4 direttrici principali di entrata e uscita dalla città". E si fa il punto. "Con queste 4 telecamere più altre 9 di contesto, in totale dobbiamo arrivare a più di 40 telecamere – dice - Sulle frazioni nel tempo saranno previste, perché ci sono dei programmi di installazione. Bisogna anche dare un’occhiata però alle possibilità tecniche della cosa. E’ più facile operare sul capoluogo dal punto di vista tecnico per i collegamenti, però è in programma la possibilità di installare altre telecamere". E l’aspetto delle sanzioni.

"Il targasystem non è un strumento automatico – spiega - quindi noi a valle di questi strumenti, metteremo delle pattuglie. Poi si potranno fare delle verifiche strumentali, tra banche dati. Se ad esempio, qualcuno passa senza assicurazione, l’auto viene rilevata e ci può essere la modalità per cui la pattuglia, a valle, controlla con la contestazione immediata, oppure si può passare alla modalità di verifica di banchi dati con ulteriori controlli e l’ufficio che ne accerta la violazione". Come detto, numero di telecamere che aumenta. "Questo è un primo passo di un ampliamento del sistema di videosorveglianza che è in corso – conclude – così come le l’aumento di videocamere di contesto nell’ambito del capoluogo, cioè le classiche telecamere di videosorveglianza cittadina come quelle che si vedono già installate dal 2019 nei vari punti della città".

Laura Guerra