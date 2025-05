Occhi nel team Simoncelli. Nell’Olimpo delle moto: "Pronto a dare il massimo"

Si chiama Tommaso Occhi, è di Masi Torello, classe 2003 e gareggerà nel Campionato Mondiale MotoE 2025, categoria elettrica della MotoGp, con il celebre team Sic58, squadra corse di Paolo Simoncelli, il padre dell’indimenticato Marco, campionissimo delle due ruote, morto in un incidente durante una gara nel 2011 in Malesia. E lo farà con un casco sul quale porta il nome del Comune di Ferrara, che ha dato il patrocinio all’evento e alla partecipazione alla manifestazione iridata.

"Siamo orgogliosi – ha aperto la conferenza di presentazione l’assessore allo sport Francesco Caritá – di tutto questo, si tratta di uno sport molto importante che, siamo certi, potrà portare con Tommaso Occhi la nostra città ad una grande visibilità, e speriamo a grandi successi. Occhi porterà i colori della nostra città anche sulla moto e durante le gare internazionali".

"Partecipare al mondiale MotoE con un team storico come Sic58 è un sogno che si realizza – sono le parole del pilota ferrarese –, ringrazio la mia famiglia, i tecnici e tutte le persone che hanno creduto in me. Sono pronto a dare il massimo".

Un nome ingombrante e una bella responsabilità per Tommaso, quella di correre in un team che porta il nome di un campione che tutti ricordano con grande nostalgia.

E la parola è poi passata a Paolo Simoncelli, il padre del compianto Marco, per tutti semplicemente ’Sic’. "Bello vedere un’amministrazione che si interessa così tanto allo sport – ha detto –, la mia avventura nelle motoelettriche è legata a un momento in cui se ne stava ragionando e dal nulla si avvió da solo in un’altra stanza un rasoio elettrico. Fu il segnale. Abbiamo iniziato con Mattia Casadei, che è diventato campione del mondo, e poi con altri ragazzi. Quando mi si è presentato Tommaso, mi ha colpito perché a guardarlo sa di fresco e sa di buono, con occhi molto espressivi. Mi lascio un po’ prendere da queste cose e ho pensato che si poteva fare.

Sarà un percorso difficile, perchè la MotoE è una moto che si guida diversamente dalle altre e pesa 250 kg, e fra l’altro i debuttanti quest’anno sono pochissimi, dovendo misurarsi con ’vecchi marpioni’. L’esperienza nell’elettrico fa la differenza. Ci vorrà un po’ di pazienza ma in lui c’è la voglia, la forza e lo spirito per riuscire". Spiegano dunque che con il pilota ferrarese si partirà da un livello, per poi andare a migliorare gara dopo gara. "L’obiettivo è di portarlo ad essere il migliore dei debuttanti – ha aggiunto Simoncelli –. L’inizio è stato buono, vediamo di continuare".

E le prospettive sembrano interessanti. "Sarà un bellissimo anno di esperienza, di crescita, cercando di essere tra i primi verso il finale di stagione – prosegue Simoncelli –, non sarà facile perchè ci sono tanti piloti di esperienza, ma crescendo sono certo ci saranno i miglioramenti che si sono già visti durante i test. Un’altra cosa importante della MotoE è che potrebbe essere veramente lo step giusto per arrivare alla Moto 2 e magari, perchè no alla MotoGP. Abbiamo già avuto esperienza di piloti che hanno fatto molto bene nell’elettrico e che da lì hanno trovato la strada spianata verso la MotoGP. Quindi mai dire mai".

Laura Guerra