Occhiali in ’ostaggio’, nei guai per tentata estorsione

LIDO DI SPINA

Un barattolo con dentro un po’ di ’fumo’ e un paio di occhiali da sole protagonisti di una serata alternativa che è costata cara a uno dei ragazzi rimasti coinvolti: una condanna a un anno e tre mesi per tentata estorsione. Un reato grave per un ragazzino che all’epoca dei fatti, cioè tre anni fa, aveva 19 anni. Si è concluso così il processo a due ragazzi, lui e un amico di un anno più giovane, che quell’estate del 2020 insieme ad un altro amico avevano rubato un paio di occhiali da soli nell’appartamento di altri tre amici. Ma andiamo per ordine. Tre giovanissimi, alcuni appena maggiorenni, prendono una casa in affitto al mare. Nel fine settimana arrivano altri tre amici a trovarli e portano con sé ’in dono’ per una serata alternativa un barattolo con un po’ di fumo. Tutti decidono di uscire dall’appartamento per andare a divertirsi, almeno questo è quanto ricostruito in un secondo momento dai carabinieri. Quando rientrano, un po’ alticci, gli ospiti chiedono che fine abbia fatto il barattolo, lo trovano ma dentro non c’è più la droga. Che fine ha fatto? A quel punto ne nasce una lite, il gruppetto stanziale nell’appartamento dice di non saperne nulla, gli altri alla fine se ne vanno, ma uno di loro porta con sé come oggetto di scambio un paio di occhiali da sole.

Il proprietario se ne accorge quando gli altri se ne sono andati e il giorno successivo, dopo averli richiesti e non ottenuti – considerando che avrebbe dovuto esserci uno scambio tra fumo sparito e occhiali – decide di andare dai carabinieri per raccontare il furto che poi si trasforma in estorsione, considerando che viene ricostruito come quegli occhiali erano stati presi ’in ostaggio’ per ritorsione alla sparizione del fumo dentro il barattolo. Insomma una goliardata è finita davanti al Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, presidente il giudice Piera Tassoni. Tribunale che ieri ha condannato uno dei due amici ’ospiti’ a un anno e tre mesi per tentata estorsione, cioè l’ipotesi più lieve, con pena sospesa, mentre l’altro amico è stato assolto. Il pubblico ministero Fabrizio Valloni aveva chiesto la condanna a due anni e due mesi. Entrambi assolti dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.