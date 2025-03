Occhio alle truffe telefoniche a nome dell’Azienda Usl: "Sono dei falsi"

Attenzione alle truffe telefoniche. Nei giorni scorsi sono state segnalate altre chiamate ingannevoli a nome dell’Azienda Usl, provenienti da un numero di telefono fisso con prefisso Ferrara (0532 1796555). "Si tratta di una truffa – scrive una nota dell’Azienda sanitaria – , vi invitiamo pertanto a rimanere vigili e a non fornire alcun tipo di informazioni che riguardi voi o i vostri cari, in risposta a queste chiamate. Se ricevete una chiamata sospetta, vi preghiamo di contattarci attraverso i nostri canali ufficiali o, se siete in carico a servizi sanitari specifici, di contattarli attraverso il consueto canale, per verificare la veridicità delle informazioni".

Purtroppo è solo l’ultima delle innumerevoli truffe utilizzate dai malviventi per spillare denaro a persone sconosciute, con un occhio di riguardo agli anziani. "Pronto, nonna? – è uno dei tanti esempi portati allo scoperto dalle forze di polizia – Scusa per la voce, ma sono ricoverata all’ospedale con la mascherina. Ho avuto un’infezione allo stomaco: papà e mamma sono qui, ma abbiamo bisogno di soldi per la cura". Un ennesimo tentativo di truffa telefonica che poco si discosta dall’ormai consolidato raggiro del figlio fermato in caserma a seguito di un incidente stradale con feriti gravi, con annessa richiesta di soldi da consegnare a finti carabinieri o avvocati per pagare la cauzione. Un tranello.

Sempre telefonicamente, un’altra truffa comune - come testimoniato dalle diverse denunce dei presenti - è quella del messaggio “Ciao mamma, ho perso il telefono. Questo è il mio nuovo numero provvisorio”, da cui parte poi, naturalmente, una richiesta di soldi da ricaricare su una carta di credito. Fate molta attenzione e chiamate subito 112 o 113.