Occhio alle truffe, tornano gli incontri

Sarà Montalbano la prima località del forese ad ospitare il nuovo ciclo di appuntamenti organizzati nell’ambito della quarta edizione di ‘Non ci casco’, la campagna di prevenzione e contrasto delle truffe realizzata dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie e alla Sicurezza del Comune. L’appuntamento di conoscenza e diffusione delle buone pratiche relative a come riconoscere e sventare i raggiri si terrà domani alle 17.30 al centro di promozione sociale ‘La Scuola’ di Montalbano, in via Bologna 1054. All’evento, ad accesso libero, parteciperà l’assessore Cristina Coletti, che introdurrà ai cittadini l’evoluzione della campagna informativa che nelle precedenti edizioni ha permesso di sventare diversi tentativi di truffa. Per renderla ancora più di attualità, la quarta edizione si focalizzerà sulle truffe più comuni praticate su internet, tramite email, social network e in modalità telefonica.