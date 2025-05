"Occhio attento alla superficie"

Un sostanziale approccio positivo sul tema dei pannelli in campagna è quello di Cosimo Lovascio che spiega: "Sì, sono favorevole senza dubbio alla produzione di energia rinnovabile, anche con il posizionamento dei pannelli dei terreni agricoli. Chiaramente bisogna anche comprendere esattamente di quanta superficie si va ad occupare nelle campagne per non danneggiarle eccessivamente. Ci vuole sicuramente razionalità nel riuscire a gestire tutto questo". Cosimo Lovascio aggiunge come: "Sono d’accordo comunque che si produca energia con l’utilizzo di questi pannelli in quanto è importante per tutelare l’ambiente".