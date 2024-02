Occhio Spal alla trappola Sestri Levante

La trasferta con il Sestri Levante ha tutte le caratteristiche per trasformarsi in una trappola per la Spal, che ha il dovere di fare tesoro di quello che è accaduto nelle gare disputate fuori casa contro le squadre meno blasonate del campionato. Nella fattispecie Recanatese, Pineto e Fermana, contro le quali i biancazzurri hanno racimolato complessivamente due punti. Quella con la Recanatese è una partita che mister Di Carlo ricorda perfettamente, perché gli è costata la panchina. Un ko (1-0 il risultato in favore dei giallorossi) condizionato anche dalle defezioni, ma al Tubaldi la Spal non è mai stata in grado di rendersi pericolosa. A Pineto invece sulla panchina biancazzurra c’era mister Colucci, la cui squadra era riuscita a sbloccare il risultato con une bella azione personale di Rabbi, per poi subire la rete del definitivo 1-1 con un colpo di testa di Volpicelli.

La trasferta di Fermo è ancora impressa nella mente dei tifosi spallini, che dopo due successi di fila pregustavano il tris sul campo del fanalino marchigiano. Invece l’ultima della classe ha messo in seria difficoltà la Spal, che ha acciuffato il pareggio con Dalmonte al termine di una gara nella quale i padroni di casa hanno avuto le occasioni migliori per vincere. Sono tre partite dalle quali trarre insegnamento, ma si potrebbe aggiungere pure quella sul campo della Vis Pesaro, dove la Spal ha trovato il pareggio in extremis con un autogol clamoroso dell’ex Valdifiori. Tutte gare nelle quali per prestigio e qualità dell’organico i biancazzurri partivano coi favori del pronostico ma alla fine sono rimasti a mani vuote o si sono salvati per il rotto della cuffia. Guai quindi a sottovalutare il Sestri Levante, anche se a differenza degli incontri citati in precedenza domenica la Spal giocherà in trasferta soltanto sulla carta.

Il match contro la squadra di Barilari si disputerà infatti allo stadio Piola di Vercelli, a porte chiuse. Si tratta quindi una gara in cui il fattore campo non avrà alcun peso, che si giocherà in un contesto surreale che abbiamo purtroppo sperimentato a lungo nel periodo della pandemia. Ma non è tutto, perché la Spal avrà un altro vantaggio da poter sfruttare. Il Sestri Levante infatti si presenterà allo scontro diretto con una serie di assenze molto pesanti. In particolare in difesa, letteralmente falcidiata dal giudice sportivo che ha squalificato il terzino Podda e il centrale Pane. Mister Barilari quindi si dovrà inventare soluzioni alternative, con la speranza di riuscire a recuperare bomber Forte, punto di riferimento dell’attacco dei liguri con nove reti alle prese con un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare l’ultimo incontro. La marcia di avvicinamento al match della Spal per fortuna è più serena.

A questo proposito, oggi alle 15 allo stadio Mazza mister Di Carlo ha fissato un allenamento congiunto con la selezione Under 17. Una sorta di partitella con la squadra di Pedriali alla quale potrà assistere il pubblico: tifosi e appassionati potranno accedere all’impianto di corso Piave direttamente dai varchi dei settori di tribuna pari a partire da pochi minuti prima dell’inizio dell’allenamento.