Occupa l’ex deposito ferroviario. Clochard allontanato dalla città

Aveva occupato l’ex deposito merci ferroviario e lo aveva trasformato nel suo campo base. All’interno dei locali, in condizioni di degrado, consumana droga. Ma, grazie alla segnalazione di un cittadino, è scattato il controllo congiunto tra gli agenti dell’unità cinofila della polizia locale e quelli del posto polfer di Ferrara, che hanno scoperto l’uomo. Si tratta di D.R., cittadino italiano di 44 anni, stato sorpreso occupare i locali dell’ex deposito merci ferroviario. All’interno degli ambienti, risultavano innumerevoli ed evidenti le tracce del consumo di sostanze stupefacenti: veniva pertanto effettuata, con l’ausilio di unità cinofila della Polizia Locale, la bonifica delle stanze per verificare la presenza di ulteriore sostanza illecita. Nel mentre l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici del Posto Polfer per gli accertamenti del caso. Al termine di questi all’uomo veniva notificato un ordine di allontanamento dal territorio Comunale emesso dal Questore. Il personale Polfer prontamente prendeva contatti con la proprietà del fabbricato per informarla di quanto era accaduto.