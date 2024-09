Occupavano un edificio abbandonato, denunciati quattro stranieri

MESOLA

Quattro persone di origine straniera si erano stabilmente sistemate all’interno di un edificio abbandonato nella frazione mesolana di Massenzatica. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Mesola, supportati dai colleghi di Goro, che all’alba di giovedì si sono recati in piazza Vittorio Veneto III dove avevano notato, anche grazie alle segnalazioni di alcuni residenti della zona, un edificio apparentemente disabitato, frequentato invece da un gruppo di giovani. L’intervento, come detto, ha permesso di accertare che all’interno si erano sistemati stabilmente, dopo aver divelto la porta di accesso, quattro giovani stranieri, tutti senza fissa dimora. Gli accertamenti sono proseguiti per tutta la mattinata al fine di verificare l’effettiva regolarità delle quattro persone fermate sul territorio nazionale e identificarle compiutamente. I giovani sono stati tutti portati agli uffici della Compagnia di Comacchio per essere sottoposti al foto-segnalamento.

A seguito dei controlli sull’identità, due di loro sono risultati irregolari e, per questo, è stata avviata la procedura per l’espulsione dal territorio dello Stato. Gli altri due sono risultati regolari, ma con precedenti per reati contro il patrimonio. In particolare, uno di loro è stato sorpreso qualche giorno fa, sempre dagli uomini dell’Arma, in un supermercato di Codigoro, dopo aver rubato generi alimentari senza averli pagati. L’edificio è stato reso inaccessibile, grazie all’intervento congiunto del Comune di Mesola. Tutti e quattro i giovani stranieri sono stati denunciati per invasioni di edifici. Per le due persone irregolari, inoltre, è scattata anche la denuncia per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.