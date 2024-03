"Oche selvatiche, flagello dei campi. I cannoncini a gas sparano a vuoto"

Emanuele Tognetti, 35 anni, di professione agricoltore, ha provato di tutto. Inutilmente. Ha comprato cannoncini a gas, si è fatto in casa con alcuni sacchi i palloni predator. Ha fatto anche ricorso alla tradizione, paglia e stracci, spaventapasseri che ha messo tra i filari. Di nuovo, tutto inutile.

Le oche selvatiche hanno devastato il suo grano e adesso, quando con la primavera spunteranno le piantine di sorgo e mais, Tognetti teme che quei volatili, che la legge protegge con fermezza, facciano un sol boccone delle foglioline. Tradotto, raccolto azzerato. "Ho chiesto risarcimenti – racconta, i suoi campi a Campotto nell’oasi naturale di Vallesanta, Argenta –, sono venuti anche i tecnici, ma mi sono arrivate solo briciole. Ho denunciato il danno certo per recuparare i miei sacrifici, ma anche per far sapere quello che succede. Le oche selvatiche sono sempre più numerose, sono diventate stanziali, da queste parti ormai non riusciamo più a raccogliere i frutti del nostro lavoro". Le zone dove si registra la maggiore presenza (parliamo di migliaia di esemplari) è nel territorio portuense, quello argentano e nelle Valli del Mezzano, ma la presenza di oche (e la segnalazione di danni) è ormai diffusa in gran parte del territorio provinciale. "Da anni diverse aziende lamentano la distruzione di gran parte dei raccolti – afferma il direttore di Confagricoltura Ferrara Paolo Cavalcoli –. Le oche si spostano da un campo all’altro divorando le coltivazioni. Gli strumenti di dissuasione, che pure vengono utilizzati, come palloni predator e cannoncini a gas, sono inefficaci, i volatili si sono ben presto assuefatti alla loro presenza. In questo momento le oche si stanno cibando in particolare di grano, farro e loietto, mentre ben presto, con le semine primaverili, verranno insidiate le coltivazioni di soia, mais e sorgo. In questo momento a Vallesanta, proprio nel territorio colpito dall’alluvione del maggio 2023, un migliaio di oche sta letteralmente divorando il grano seminato lo scorso autunno. Confagricoltura da anni chiede alla Regione l’emanazione di un piano di controllo della specie o, quantomeno, un mirato prelievo in deroga da attuare durante la stagione venatoria, per ridurre il numero degli esemplari sul territorio. La risposta fino ad oggi è stata negativa".

Mario Bovenzi