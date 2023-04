"Odio antisemitico, contro la violenza la forza dei giovani"

"Sono ancora troppi gli episodi di odio antisemitico nelle nostre città. Un razzismo odioso serpeggia pericolosamente anche tra i ragazzi – lo sdegno del consigliere Francesco Carità intende far da traino per l’intera amministrazione comunale di Ferrara e arrivare fino in Regione – e non è sufficiente ricordare la Shoah un giorno all’anno. Solo promuovendo e valorizzando la cultura ebraica assieme alle Comunità presenti nel territorio si potrà combattere questo fenomeno. Fare memoria dev’essere un imperativo morale che vale tutti i giorni".

Ferrara può divenire pungolo e modello per l’intera Regione: "Il protocollo d’intesa tra Comune di Ferrara e Comunità ebraica ha già portato con successo alla nascita di un tavolo compartecipato per la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e artistico della Comunità stessa. L’obiettivo – spiega Carità – è di conservare la memoria storica, ma assieme anche di rilanciare questo patrimonio inestimabile come risorsa culturale, sociale ed anche turistica. Una formula vincente che crea, non da ultimo, una consapevolezza valoriale nelle nuove generazioni e può abbattere i muri infondati ma pericolosissimi del negazionismo e del revisionismo". Per questo il consigliere è convinto che, forte di questa esperienza e indignato per gli episodi di odio antisemitico di cui anche di recente si è dovuto assistere in città, il Comune non può sottrarsi all’impegno di far sentire la sua voce anche in Regione. "La nostra amministrazione deve assumersi la responsabilità di farsi portavoce di un’esigenza reale ed attuale in Regione; soprattutto deve essere promotrice di iniziative concrete all’Ufficio Scolastico Regionale, per combattere la violenza contro le persone, i simboli e i luoghi dell’ebraismo è urgente rivolgersi ai giovani, che sono il futuro della società. E’ necessario in primo luogo investire in iniziative di educazione nelle scuole". Carità, sostenuto dai consiglieri Guerzoni e Vincenzi del gruppo Ferrara Cambia, ha presentato un ordine del giorno sul tema.