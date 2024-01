"Odio ’fuori dell’uomo’. Il genocidio degli ebrei come punto di rottura"

Caro Carlino,

la Storia ci consegna talmente tanti orrori,che fare una classifica del dolore, nel forzare macabre simmetrie tra le tante tragedie che hanno sconvolto l’Umanità, sarebbe quantomeno fuorviante. Quello che accadde con lo sterminio di milioni di esseri umani ad opera di un mostruoso sistema perfettamente organizzato a tutti i livelli, nato e cresciuto proprio al centro della moderna e civile Europa,non ha precedenti. Un massacro di massa fine a sé stesso, avulso dal contesto della guerra, senza eguali per le modalità, che seguivano il disegno ben preciso di cancellazione di un intero popolo,al quale non viene riconosciuto nemmeno il diritto di esistere, secondo una aberrante forma di razzismo biologico. E così Auschwitz, dove “il tratto unico della persecuzione nazista” mira all’annientamento totale dell’essere umano, attraverso ogni forma di brutale ferocia perpetrata in un clima di costante terrore, diventa il “ Male assoluto”che sfugge a qualsiasi logica. E’ un odio “fuori dell’uomo”, che fa del genocidio del popolo ebraico un punto di rottura che ci richiama ad una profonda riflessione sui meccanismi perversi che, all’interno di una società malata, possono condurre a simili aberrazioni. A partire dalla genesi che portò alla creazione di questa del tutto inedita “macchina della morte”, ultima tappa di una perfetta sintesi tra pianificazione scientifica e apparato burocratico, suffragata da una diffusa e pervasiva ideologia antisemita, frutto velenoso di antichi pregiudizi in cui si mescolano ignoranza, egoismi, disprezzo,odio razziale e religioso, negazione del valore dell’individuo e della dignità umana. Il tutto nel silenzio assordante e complice di quanti, in tutta Europa, preferirono girarsi dall’altra parte. E’ dunque un imperativo morale mantenere viva la Memoria di quanto accadde, ora più che mai, di fronte a questo strisciante nuovo antisemitismo che si nasconde facilmente in conclamate strategie antisioniste. Stiamo attenti! Si comincia con i cortei, gli slogan, le bandiere bruciate, le case degli Ebrei contrassegnate, le aggressioni personali non stigmatizzate, l’accusa di ogni nefandezza,talora creata ad hoc. Mentre cerca di farsi strada un sottile negazionismo che mira a confondere e oscurare le coscienze, nel tentativo subdolo di sminuire l’immane sofferenza che culminò nell’abisso infernale dei campi di sterminio. Basta e avanza a rinfocolare quelle mai risolte pulsioni razziali che sono storicamente una costante delle società europee. Le stesse che riempirono i treni che portavano ad Auschwitz.

Fiorenza Bignozzi