Odio verso Israele, antisemitismo e nuovi pogrom

Caro Carlino,

il vecchio studente che sono, le letture abbastanza attente dei libri di storia, la coscienza dei giovani di tanti anni fa investita, a ragion veduta beninteso, di quello che è stato l’olocausto, la barbarie nazista contro un popolo, quello ebreo, “colpevole” solo di esistere, mi inducono, alla luce della nuova terribile guerra in terra di Palestina e di Israele, ad avere presagi nefasti sullo scenario che abbiamo davanti a noi. La guerra, parole di Papa Francesco, è sempre una sconfitta, e proprio assistendo a massacri orrendi che non risparmiano neppure bambini innocenti, sono sempre più convinto che tutto questo odio non avrà mai fine. E con esso la sconfitta dell’umanità intera. Il progetto diabolico, a mio parere, nasce dalla volontà terribile di creare un nuovo olocausto, questa volta e sempre per distruggere l’identità e la stessa esistenza di uno Stato: Israele. Esiste una sindrome da accerchiamento evidente di buona parte del mondo a noi ostile che vuole distruggere prima l’ebraismo e con esso Israele per poi addentrarsi dentro la nostra civiltà, la nostra stessa vita e completare così l’opera di malvagità e di odio che sempre più avverto da mille atteggiamenti, scelte anche politiche, il sonno della ragione di tanti, troppi di noi. Sonno della ragione che sa generare solo unicamente mostri. Grazie per la pubblicazione,

Saverio Mosca