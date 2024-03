"Odissea e costi folli per poter sistemare la celletta cimiteriale"

Caro Carlino,

vorrei segnalare una questione che trovo davvero scandalosa riguardante il gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Ferrara, Ferrara tua. Ho in uso una celletta cimiteriale nel cimitero di San Luca (si tratta di una concessione per 99 anni per la quale 20 anni fa ho pagato quasi 80.000 euro); da qualche mese è iniziata ad entrare acqua dal tetto ed ho necessità di far riparare la guaina. Ho contattato Ferrara Tua perché sapevo che i lavori nei cimiteri necessitano di comunicazione e di rilascio di relativo permesso; ho scritto ed oltre ai vari moduli che ho dovuto compilare, (gli stessi come se costruissi di sana pianta una tomba), la sorpresa è stata che ho avuto una richiesta di pagamento di 346,48 euro. Ho immediatamente chiamato per chiedere se si trattava di un errore, di una errata interpretazione di quel che dovevo fare, visto che mi costava di più il permesso della riparazione, ma niente da fare, se volevo sistemare dovevo pagare; a questo punto ho chiesto una specifica dell’importo, per capire , che qui descrivo: Procedure autorizzative/picchettamenti 142 euro + iva Indennizzo forfait per accantieramento 142 euro + iva Quindi mi aspettavo qualcosa da loro, forse segnaletica, forse ponteggio? Risposta: Niente di niente, tranne acqua ed allaccio alla corrente. Ho mandato una mail alla segreteria del Sindaco per esprimere il mio disappunto e capire perché siano dovuti questi soldi a fronte di nessun servizio ma non ho avuto risposta. Alla fine ho pagato e sono andata a ritirare il permesso, naturalmente previo appuntamento, l’unica cosa che Ferrara Tua ha fatto è stato consegnarmi un foglio di carta A4 da attaccare alla celletta. Dimenticavo di scrivere che ho anche chiesto cosa succedeva se non pagavo e se facevo il lavoro senza permesso e rischiavo l’inibizione all’uso del manufatto. In conclusione: non si capisce per cosa si deve pagare, quel che viene indicato (picchettamento ed accantieramento) consistono in un foglio da attaccare, E’ scandaloso che anziché incentivare le persone a mantenere i cimiteri decorosi le si incentiva a lasciarli degenerare, ma probabilmente si preferisce così visto che non tolgono neppure l’erba ! Io sto riparando completamente a mie spese un manufatto che ho in concessione e non è neanche mio. Faccio davvero fatica a trovare un senso a questa questione.

Donatella Danieli