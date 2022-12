Odissea finita: riapre il ponte di San Zagno

Sotto l’albero di Natale un gradito regalo per i residenti del comune di Ostellato, soprattutto della frazione di San Giovanni. Ne dà l’annuncio il sindaco di Ostellato, Elena Rossi: "Sono appena stata in cantiere e ho verificato di persona che sono arrivate le travi metalliche del ponte San Zagno. Il 29 dicembre il varo della struttura". Significa che la struttura portante è completata, anche se mancano le opere di impalcatura, asfaltatura: occorrono i montaggi, gli aggiustaggi, i permessi per piazzare le gru (dipende dal peso dell’opera), i collaudi e la documentazione atta a conseguire il titolo di messa in opera d’arte. Insomma il sospirato colpo di reni è arrivato: quanto era stato promesso dalla Provincia (ente proprietario del manufatto) ai residenti nell’assemblea pubblica delle scorse settimane nel centro civico di San Giovanni è stato mantenuto.

"L’importante – aggiunge il primo cittadino – è che i lavori non si arenino. La ditta da quando ha iniziato i lavori non si è mai fermata ed ha fatto anche presto a demolire e preparare le basi per le travi. I lavori si sono fermati proprio perché ci sono stati ritardi nella consegna delle travi in acciaio, arrivate ora; c’è comunque ancora parecchio da fare e l’apertura della strada e prevista per marzo. Doveva essere calendarizzata per gennaio, ma è slittata per colpa della fornitura delle travi in acciaio". Ricordiamo che il ponte San Zagno, a San Giovanni, sulla strada provinciale in corrispondenza dell’impianto idrovoro San Zagno, tra Ostellato e San Giovanni, è chiuso dal 5 marzo 2021.

La chiusura si era resa necessaria in seguito all’esito di una perizia strutturale effettuata sul manufatto che aveva evidenziato un repentino e inatteso ammaloramento della struttura. La chiusura aveva suscitato tanti malumori, anche due flash mob di protesta, uno di Sinistra Civica e uno al quale aveva partecipato la stessa giunta, sindaco di Elena Rossi in testa.

"L’ultima interruzione – afferma il primo cittadino di Ostellato – era dovuta alla mancata consegna nei tempi stabiliti delle travi in acciaio: la ferriera marchigiana ha avuto un ritardo di una sessantina di giorni, che poi ha comportato un ritardo nel completamento dell’opera".

Franco Vanini