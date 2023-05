Odissea soggiorno "Cinque mesi per il rinnovo Il permesso ne dura sei e c’è chi perde il lavoro"

di Federico Malavasi

Fino a cinque mesi di attesa soltanto per avere l’appuntamento per rinnovare un permesso di soggiorno per richiedenti asilo o protezione speciale. Parliamo di un documento che ha una validità di sei mesi (rinnovabile fino alla decisione della Commissione competente). Cioè quasi l’equivalente del tempo d’attesa stesso. Un’odissea, secondo il presidente di Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) Enrico Segala, che a volte arriva a generare paradossi come quello capitato a una sua cliente, ritrovatasi con in tasca un permesso di soggiorno già scaduto al momento del rilascio. Al di là del caso di specie – che per il legale potrebbe anche liquidarsi come un "errore materiale" – resta il nodo dei tempi lunghi e delle ricadute non sempre piacevoli per chi deve rinnovare un documento essenziale per la permanenza nel nostro Paese. "Succede che, in attesa dell’appuntamento per il rinnovo, alcuni nostri clienti si ritrovino a dover rimanere sul territorio con un permesso già scaduto, e quindi da irregolari – afferma Segala –. Per alcuni questo significa perdere il lavoro se il contratto scade proprio nel periodo di attesa del permesso di soggiorno. C’è anche chi era a un passo dall’assunzione a tempo indeterminato e che si è trovato di punto in bianco disoccupato". Questo intoppo rischia di avere ricadute anche sul fronte della sicurezza, a causa dello ‘scivolare’ nella clandestinità di chi si trova senza documenti e con davanti a sé una lunga attesa prima di avere il rinnovo. "La clandestinità – puntualizza Segala – può condurre a fenomeni criminali, come quelli a cui abbiamo assistito anche nel nostro recente passato giudiziario". Tutto ciò, prosegue il presidente di Aiga, "non crea problemi soltanto a chi deve ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche ai datori di lavoro che possono trovarsi all’improvviso con un dipendente irregolare a causa di questo ‘corto circuito’ burocratico". Come Aiga, conclude l’avvocato, "abbiamo esposto il problema all’assemblea dell’Ordine che ci ha dato appoggio. Riteniamo importante sollevare il tema e siamo pronti a collaborare alla realizzazione di protocolli o intese per venire incontro alle esigenze degli uffici preposti. Sappiamo bene che non è colpa della questura di Ferrara. Esiste un problema di organico e riteniamo che debba essere affrontato a livello istituzionale, allo scopo di porre fine a questi disagi".

Secondo gli addetti ai lavori, all’origine di tali lungaggini ci sarebbe un problema di portata nazionale. Sulle tempistiche pesa innanzitutto una recente normativa che prevede il rinnovo anche per alcune carte di soggiorno in precedenza a tempo indeterminato. Fatto che allarga la platea di utenti e la conseguente ‘pressione’ sugli uffici. Per quanto riguarda la realtà ferrarese, la questura fa i conti con una provincia con un notevole numero di stranieri (circa 36mila) su un territorio non tra i più vasti. Per concludere, i tempi di attesa di Ferrara non risultano essere molto diversi da quelli di altre città, alcune delle quali – anche territorialmente vicine – registrano performance ben peggiori.