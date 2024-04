Offcast, storie di successi. Si parte con Astroviktor

Continua l’esplorazione di nuovi linguaggi del teatro Ferrara Off di viale Alfonso I d’Este. Oggi inaugura un nuovo esperimento performativo: ‘Offcast’ il podcast live che verrà registrato a Ferrara Off in presenza del pubblico. L’idea è venuta a due creativi e podcaster ferraresi, Michael Buttini e Nicolò Battaglia, che hanno immaginato di allestire in teatro il set di un talk dal vivo, dove spegnere i riflettori e accendere i microfoni sul lato privato di personaggi pubblici. Le registrazioni saranno aperte agli spettatori che potranno assistere allo show, facendo aperitivo e interagendo con gli ospiti. Un salotto informale per un format che anticipa l’avvio, a maggio, del Festival Bonsai, del cui calendario farà parte e che ne conferma l’apertura a nuove proposte, con una particolare attenzione ai giovani. I video saranno poi disponibili online dopo una decina di giorni da ogni live, su YouTube e sulle principali piattaforme di ascolto online.

Gli ospiti saranno ferraresi che si sono distinti al di qua e al di là delle mura estensi, a volte più noti fuori che dentro la città, come spesso accade. Sarà l’occasione per scoprire volti nuovi o approfondire vecchie conoscenze, con la promessa di passare assieme 75 minuti divertenti e interessanti. Si inizia oggi alle 18.30 con Vittorio Baraldi, ingegnere aerospaziale conosciuto sui social come Astroviktor. Ideatore di un canale YouTube di divulgazione scientifica racconterà le meraviglie dello spazio, della fisica e della scienza in maniera semplice e divertente per tutti. Si prosegue il 10 aprile con Laura Fiorini, ballerina, performer e protagonista di musical di successo, tra i quali ‘Mamma Mia’ e ‘Peter Pan’. Di ritorno dall’ultima tournée verrà a svelarcene i retroscena. Il 17 aprile arriva Hyde, molto più di un mago, una giovane mente creativa che inventa rompicapo e realizza appassionanti video per raccontare l’affascinante mondo della magia. Il 10 maggio sarà l’imperdibile occasione per conoscere da vicino un personaggio che tanto ha fatto per il benessere delle persone: Giorgio Tosi, presidente e creatore del Centro Universitario Sportivo di Ferrara.