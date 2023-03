"Offerte di lavoro, c’è l’Informagiovani"

L’Informagiovani del Comune di Cento propone alcune iniziative a favore dei giovani del territorio, in risposta a specifiche esigenze emerse nei settori di cui quotidianamente si occupa, ovvero: l’orientamento al lavoro e alla formazione, la progettazione europea e l’università. "Abbiamo accolto la proposta di alcune agenzie per il lavoro locali di organizzare un Recruiting Day cittadino, per raccogliere Curriculum Vitae e consentire alle persone in cerca di lavoro di proporsi contemporaneamente, e in uno stesso luogo, a chi si occupa di selezione del personale per le aziende del territorio – dice il vicesindaco Vito Salatiello - Un modo sia per favorire la transizione dagli studi al lavoro dei nostri giovani, ma anche per aiutare chi desidera trovare un’occupazione o cambiare quella attuale. Ringraziamo le agenzie che hanno aderito, ovvero: Adecco, Ali, Archimede, Lavoro Mio, MAW e Umana, dimostrando quanto sia importante fare rete e collaborare, anche tra competitor".

Si terrà dunque venerdì in Piazza Cardinal Lambertini, "Lavoratori Cercasi", un momento di incontro tra agenzie e candidati che, liberamente e senza iscrizioni preventive, potranno presentarsi con il proprio CV agli stand delle agenzie, dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Il 3 aprile partiranno anche "Gli aperitivi in inglese" con Bangherang, rivolti a giovani dai 16 ai 34 anni con aperitivo offerto dall’Informagiovani rispettivamente da Beppe Bar, Sala da Tè, I Pazzi di Flemming, Mary Bistrot, Nuovo Caffè San Rocco, dalle 18 alle 19.30 con iscrizione tramite sito del comune. "Da sottolineare la possibilità che sarà data ai partecipanti agli aperitivi, di candidarsi ai progetti europei vinti dall’Informagiovani e dal Servizio Politiche Europee del Comune, previsti nei mesi di maggio in Polonia e ad agosto in Lituania - spiega l’assessore Silvia Bidoli - Dopo il successo del progetto "Enter Digital World" dello scorso anno, che ha visto sei giovani centesi impegnati in un progetto tecnologico in Ungheria, anche quest’anno daremo la possibilità a una quindicina di nostri giovani cittadini, di svolgere un’esperienza all’estero completamente finanziata".

Le tematiche che si affronteranno durante gli aperitivi in lingua, saranno coerenti con quelle oggetto dei progetti che si realizzeranno in Polonia e Lituania: partecipazione giovanile, democrazia, cittadinanza attiva, simulazioni del Parlamento Europeo, scala di Hart, saper prendere posizione e valutare le situazioni.

l.g.