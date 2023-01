Offerte di lavoro per i ragazzi

Al Centro Informagiovani di Comacchio, nella sede di via Teano 3 a Porto Garibaldi, proseguirà dal 12 gennaio il progetto ‘Recruiting day, recruiting year, realizzato in collaborazione con agenzie ed enti della Rete delle Politiche Attive della provincia, allo scopo di destagionalizzare l’offerta lavorativa del territorio mettendo in evidenza opportunità e selezioni di personale lungo tutto il tempo dell’anno. Dalle 10 alle 12.30 del 12 gennaio, l’appuntamento sarà con l’agenzia Randstad che selezionerà addetti ai supermercati della grande distribuzione organizzata, addetti al reparto freschi – freschissimi.