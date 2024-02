Offerte rubate in parrocchia, i carabinieri hanno recuperato la borsa

È stata restituita alla parrocchia di Ro Ferrarese, la borsa contenente le offerte dei fedeli che era stata rubata nei giorni scorsi. L’episodio risale al 19 febbraio scorso. Terminata la messa, due persone (un uomo e una giovane ragazza) avevano atteso il termine della messa e, successivamente, sono entrati in azione: sono entrati nei locali della parrocchia, si sono impossessati della borsa con le offerte e si sono allontanati. Il tutto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Il primo passo è stato l’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza di cui il luogo sacro è dotato. E da lì sono scattate le ricerche. Nel giro di poco tempo i militari sono stati in grado di stringere il cerchio attorno ai due responsabili che, successivamente, sono stati rintracciati e denunciati. Nella domenica appena trascorsa, durante la messa, i carabinieri di Ro hanno restituito simbolicamente la borsa delle offerte alla parrocchia. Tale risultato rientra in una più ampia attività che i carabinieri, nel territorio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’, sta mettendo in atto allo scopo di prevenire e reprimere le illegalità così da incrementare la sicurezza della comunità che sono chiamati a servire. Con la restituzione operata domenica, le offerte dei fedeli tornano quindi nelle legittime mani della parrocchia di Ro Ferrarese.