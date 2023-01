Offese social a un medico Condannata

Seicento euro di multa e un risarcimento danni da stabilire in sede civile. La madre di un giovane paziente è stata condannata per avere offeso la reputazione del medico che stava visitando il figlioletto. I fatti al centro del processo risalgono al 2019 e la persona offesa è un dottore di origini straniere, responsabile del 118 di Copparo e in servizio all’ospedale del Delta. Sul proprio profilo Facebook, l’imputata aveva accusato il ‘camice bianco’ di avere trattato male e addirittura picchiato il figlio durante una visita a seguito di dolori addominali accusati dal ragazzino. Appreso del post, il medico (assistito dall’avvocato Claudio Maruzzi) aveva sporto querela. "Ora mi aspetto le scuse della signora" sono state le uniche parole della persona offesa a seguito della sentenza.