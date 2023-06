Offese via social, Marescotti si costituisce parte civile

Iniziato ieri il processo che vede alla sbarra otto imputati per diffamazione. Tra questi anche il vicesindaco Nicola Lodi il quale avrebbe offeso Dario Marescotti pubblicando su Fb una foto di Marescotti definendolo, tra gli altri appellativi, ’fenomeno da circo’. Un post che risale al 25 agosto del 2020. Insieme al vicesindaco a processo Michele Morelli, Fiorella Gatti, Francesco Gnaccarini, Stefano Mazzoli, Renata Sambri, Luciano Chinarelli e Roberto Bonfieni, chiamati in causa dal pm Barbara Cavallo c per i commenti lasciati sotto il post. Marescotti si è costituto parte civile. Prossima udienza a febbraio.