Offese, violenze e minacce alla ex Arrestato e condannato a 5 anni

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Argenta hanno arrestato e portato in carcere S.V., cittadino italiano 47 enne, condannato, con sentenza passata in giudicato, a 5 anni e 1 mese di reclusione per lesioni e maltrattamenti in ambito familiare. I fatti contestati risalgono al lungo periodo compreso tra il 2005 e il 2017, nel quale l’uomo, all’epoca residente nel bolognese, maltrattava abitualmente la compagna convivente, vessandola con offese e minacce, ma anche con indicibili violenze fisiche. Ora, dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio, la condanna è divenuta esecutiva e l’uomo dovrà espiare la pena in carcere, per questo dopo l’arresto è stato trasferito dai carabinieri argentani, presso il carcere “Satta” di Ferrara. L’Arma dei Carabinieri invita tutte le vittime di violenza a rivolgersi con fiducia alle Stazioni presenti sul territorio per denunciare i fatti subiti che, sempre più spesso, come dimostra questa vicenda, si protraggono per lunghi periodi.