Officina del sapere e tempo libero. Iscrizioni aperte per i laboratori

Da martedì 2 settembre al via le iscrizioni per le 21 attività dedicate al tempo libero di Osa, Officina del Sapere e delle Arti, in partenza in autunno. Le offerte spazieranno da Teatro ragazzi al Teatro adulti, Musica, Arte & Tecnologia a Curiosità e Benessere Personale, fino a conoscere con gusto e lingue straniere.

Le iscrizioni si effettueranno presso la biglietteria del Centro Pandurera nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30- il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 per info e dettagli www.fondazioneteatroborgatti.it Ecco le proposte nel dettaglio.

TEATRO RAGAZZI

LA STORIA INFINITA Laboratorio teatrale per ragazzi, docente Beatrice Cevolani. Destinatari ragazzi e ragazze 11-14 anni che vogliono mettersi in gioco e hanno voglia di scoprire il mondo del teatro e del fantasy. Con questo laboratorio teatrale si approfondirà il lavoro sul testo e sull’uso della voce. "Lavoreremo in gruppo e sui vari personaggi del romanzo fantastico di Michael Ende ’La storia infinita’ e ne creeremo di nuovi attraverso esercizi di scrittura creativa e improvvisazioni teatrali. Non mancherà il lavoro sul corpo, sul movimento e la messa in scena finale".

TEATRO ADULTI

CHE CARATTERI! Corso di teatro per adulti, docente Pietro Traldi (Sementerie Artistiche). Che caratteri! è un laboratorio teatrale composto da 13 incontri e una restituzione finale, pensato per chi si avvicina per la prima volta al teatro, per chi ha già maturato un primo approccio alla scena ma anche semplicemente per chi desidera approfondire il lavoro sull’espressività, la relazione e la costruzione del personaggio.