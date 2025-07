Officina del sapere: "I nostri progetti nel tempo libero"

In Pandurera, la Fondazione Teatro Borgatti ha presentato al pubblico il nuovo programma delle 21 attività per il tempo libero di Osa -Officina del Sapere e delle Arti in partenza dal prossimo autunno, con iscrizioni dal 2 settembre. Le offerte spazieranno da teatro ragazzi e per adulti, musica, arte e tecnologia a curiosità e benessere personale, fino al conoscere con gusto e lingue straniere. "Sono molto fiero di queste 21 proposte di "OSA" – dice Giorgio Zecchi, presidente della Fondazione – Penso di poter affermare con immensa soddisfazione che il successo di questa iniziativa, che prosegue da diversi anni ormai, derivi non solo dalla vasta offerta di proposte originali e di qualità che la Fondazione Teatro Borgatti propone ogni anno, ma anche e soprattutto dalla risposta di un pubblico affezionato e di tante età diverse, che le aspetta e le vive, consolidandole per l’anno a venire. Tante sono infatti le opportunità che sono convinto potranno accontentare i gusti di tutti e che lasceranno sicuramente qualcosa in più nella mente e nel cuore".

Ci sarà dunque il corso di teatro per ragazzi con Beatrice Cevolani a immergersi nel mondo fantasy, quello per adulti con Pietro Traldi (Sementerie Artistiche) e il livello avanzato con Mario Cantori (Teatro Perdavvero), giocando con il tema del menu e del cibo. Per musica, arte e tecnologia ci sarà il format innovativo ‘Aperitivo con l’opera’, con il soprano Paola Matarrese, ‘Blues, la voce dell’anima’ con Francesco Boni (contrabbasso) e Marco Benati (voce, armonica e chitarra), il corso base e quello intermedio ‘Dipingere ad acquerello’ con Sonia Bonezzi. Ci sarà anche il corso base workshop tecnico del suono live con Luca Leprotti, ‘La magia dei cristalli’ con Giulia Niceforo parlando di cristalloterapia ed energie e, con la stessa docente, anche il tema ‘Radioestesia, l’uso del pendolo’ mentre con Rosalba Sandri (Il Nido dell’Anima) ecco il corso ‘Lo specchio del cielo’ per comprendere la propria carta natale e ci sarà anche il corso ‘I tarocchi’ con Francesco Benazzi. Con Raffaela Camiscia si potrà conoscere e allenare il cervello con esercizi specifici che stimolano le funzioni cognitive come la memoria e l’attenzione che terrà anche il corso ‘La palestra della mente’ per il mantenimento e al potenziamento delle nostre funzioni cognitive.

Si andrà alla conoscenza del gusto con ‘Calici di vino’ tenuto dall’Associazione Italiana Sommelier Ais Emilia, delegazione Ferrara, per un minicorso di avvicinamento al vino e alla degustazione. Si aggiunge ‘Mille e una birra’ con l’Unionbirrai Beer Tasters, un tuffo nel cioccolato con Silvia Pezzini, l’arte dell’aperitivo con l’Accademia del Bar di Bologna.

l. g.