Officina delle voci e dei direttori. Talenti del Frescobaldi tra le navate

Concerto a cori uniti di Officina delle Voci e dei Direttori e del Coro da camera Euphoné. Si conclude con un concerto corale, nella chiesa di Santo Stefano a Ferrara, la sessione primaverile del laboratorio di Officina delle voci e dei direttori del Conservatorio Frescobaldi guidato dal prof Michele Napolitano.

Oggi, alle 21, nella Chiesa di Santo Stefano, in via Cortevecchia 40. In programma musiche di M. Culmone, T. Dubois, O. Gjeilo, J. Haydn, K. Jenkins, Z. Kodaly, C. Margutti, G. Mignemi, L. Molfino, W. H. Monk, L. Perosi, R. Real, E. O. Papathanassiou “Vangelis” e P. Van Ness. I partecipanti al percorso formativo sono quest’anno trenta tra studenti del Conservatorio di Ferrara e partecipanti esterni, spesso provenienti da altre realtà corali del territorio.

Il progetto ‘Officina delle voci e dei direttori’ nasce da un lato con l’obiettivo di creare un laboratorio per lo studio e l’esecuzione in concerto di repertorio corale di epoche e stili differenti; dall’altra intende essere una preziosa occasione formativa per chi vuole approfondire brani polifonici a cappella e assistere al dietro le quinte della direzione.

Il gruppo di Officina dei Direttori, che si alternerà alla direzione dei brani proposti è formato da: Teresa Auletta, Francesca Cimino, Alessandra Fabbri, Corinne Scalambra e Lorenzo Venturoli, anche direttore del coro da camera Euphoné, ospite del concerto.

L’Associazione culturale Coro da camera Euphoné nasce a Ferrara nel 2013 per iniziativa del M° Silvia Marcolongo e di alcuni cantori già inseriti nelle principali realtà corali della città.

Il coro si propone di esplorare il repertorio polifonico dal tardo Seicento sino al Novecento, realizzando programmi di concerto originali, collaborando con musicisti e formazioni vocali e strumentali del territorio e non solo. Negli anni ha tenuto numerosi concerti a Ferrara, Portomaggiore, Bondeno, Comacchio, Tresigallo, Badia Polesine, Ravenna e Belluno. Ha partecipato a diverse iniziative promosse da Aerco, l’Associazione Emiliano Romagnola Cori, cui è iscritto.

Dal 2025 il Coro è diretto da Lorenzo Venturoli, diplomato in Canto Lirico presso la Scuola di Musica G. Neri. Soprani: Olga Emmanuele, Magda Iazzetta, Monica Ricci, Maria Letizia Verri; contralti: Gianna Bonaria, Barbara Felisatti, Maria Rosa Fugagnoli; tenori: Cristian Manzoli, Lorenzo Venturoli. Bassi: Gabriele Arborini, Dino Lombardi, Valentino Marzola. Il progetto, curato dall’associazione Mozart 2014, nasce da un’idea di Claudio Abbado.