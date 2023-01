‘Officina di bellezza’, in piazza Verdi inaugura un’attività

Fiocco azzurro per il mondo del commercio made in Portomaggiore: ha aperto venerdì in piazza Giuseppe Verdi "Officina di bellezza", un negozio che sarà gestito dall’estetista Ambra Grilanda. Un segnale di vitalità per la cittadina, piazza commerciale di primo piano nel medio ferrarese, dove convergono da sempre molte persone e quindi potenziali clienti dalle località vicine grazie alla posizione geografica baricentrica. Per l’occasione l’apertura della nuova attività è stato tenuto a battesimo dal sindaco Dario Bernardi, dal vicesindaco Francesca Molesini e dagli assessori Gian Luca Roma ed Enrico Belletti.