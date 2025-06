Offlaga disco pax, il ritorno. Magia nel cortile del Castello

Dopo il successo dei concerti settimanali, sold out dei live di Tinariwen e Marco Castello, il weekend di Ferrara Sotto le Stelle si accende oggi con il live, già sold out, degli Offlaga Disco Pax. Il gruppo torna dal vivo questa sera, alle 21, nel cortile del castello, dopo 11 anni dallo scioglimento e fa rivivere sul palco, a vent’anni dall’uscita, l’album d’esordio ’Socialismo tascabile (prove tecniche di trasmissione)’, uscito nel marzo del 2005: un disco che ha lasciato un segno indelebile nella musica indipendente italiana. Insieme a Max Collini e Daniele Carretti (tra i fondatori del gruppo insieme al prematuramente scomparso Enrico Fontanelli), sul palco il polistrumentista Mattia Ferrarini. Dopo il concerto, in programma il dj set gratuito di Thomas Les Vaches.