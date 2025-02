’Offlaga disco pax’ in città a giugno per i 20 anni di Socialismo Tascabile

Ferrara Sotto le Stelle continua a svelare il suo programma per la ventinovesima edizione e annuncia il ritorno sul palco di una delle band più iconiche della scena indipendente italiana: sabato 14 giugno 2025, il Cortile del Castello Estense ospiterà il concerto degli Offlaga Disco Pax, tornati in attività per celebrare il ventennale del loro album di debutto Socialismo Tascabile (Prove tecniche di trasmissione).

Pubblicato nel 2005, Socialismo Tascabile ha segnato un’epoca con la sua miscela di elettronica minimale, post-punk e testi narrati, tra ironia tagliente e memoria storica. Brani come Robespierre e Kappler hanno reso il gruppo di Reggio Emilia un caso unico nel panorama musicale italiano, capace di unire impegno politico, nostalgia e racconto generazionale. Dopo lo scioglimento avvenuto nel 2014 in seguito alla scomparsa di Enrico Fontanelli, gli Offlaga Disco Pax tornano oggi sul palco con una formazione rinnovata: al fianco di Max Collini e Daniele Carretti ci sarà Mattia Ferrarini, polistrumentista reggiano scelto per la sua affinità artistica con il progetto.

Il concerto degli Offlaga Disco Pax arricchisce una lineup che spazia tra generi e generazioni, confermando Ferrara Sotto le Stelle come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate italiana. Dal 10 al 15 giugno, il festival animerà il Cortile del Castello Estense con un programma che intreccia sonorità diverse e voci uniche della scena musicale internazionale. L’apertura sarà affidata agli Stereolab, maestri del pop sperimentale, seguiti l’11 giugno dai Tinariwen, leggendari interpreti del desert blues, in apertura alla band maliana, la chitarra di Adriano Viterbini. Il 12 giugno salirà sul palco Marco Castello con il suo sound raffinato e contemporaneo, mentre il 14 giugno sarà il momento del ritorno degli Offlaga Disco Pax, pronti a riportare sul palco il loro inconfondibile universo narrativo. Il festival si chiuderà il 15 giugno con Ani DiFranco, figura di culto della musica folk indipendente e instancabile voce dell’attivismo. Un’edizione che celebra il passato e il futuro della musica, mantenendo viva la sua identità di spazio di incontro e scoperta.