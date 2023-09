Oggi a Codigoro l’addio a Buzzi. Perizia sui telefoni

A quindici giorni dall’orrore del Big Town, oggi parenti e amici potranno dire addio a Davide Buzzi, il 43enne ucciso la sera del primo settembre al culmine di una lite nel locale di via Bologna. Il funerale del tatuatore di Pontelagoscuro verrà celebrato alle 16 nella chiesa di San Martino a Codigoro, suo paese di origine. In tanti raggiungeranno la chiesa del paese deltizio per porgergli l’estremo saluto. A quanto si apprende, alcuni amici stanno pensando di omaggiare il 43enne scomparso con un momento di musica e con un piccolo raduno di moto. Nel frattempo, le indagini su quanto accaduto quella maledetta sera al Big Town procedono nel massimo riserbo. In carcere per la morte di Buzzi e per il ferimento di Lorenzo Piccinini, il 21enne che era con lui, ci sono Mauro Di Gaetano, titolare del locale, e il padre Giuseppe. I due baristi avrebbero reagito con violenza quando Buzzi e Piccinini sono entrati con una tanica di benzina, iniziando a rovesciare tavoli e a lanciare sedie. Piccinini è sopravvissuto per miracolo, mentre Buzzi ha perso la vita dopo essere stato colpito con bottiglie, coltelli, una chiave inglese e un lucchetto da saracinesca. La procura ha disposto l’autopsia, e i medici legali sono ancora al lavoro per stabilire con esattezza chi abbia colpito il 43enne e quale sia stato il colpo mortale. Oggi invece verrà conferito l’incarico per un nuovo accertamento tecnico, quello sui cellulari di vittime e indagati. Saranno i carabinieri a estrapolare i dati dai dispositivi, al fine di valutare se tra chiamate e messaggi possa esserci qualcosa di utile al prosieguo delle indagini.