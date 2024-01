Oggi a porte chiuse. Si punta Ogunseye

La marcia di avvicinamento al match con la Juventus Next Gen prosegue a porte chiuse al centro sportivo Fabbri. Mister Colucci conta di recuperare gli acciaccati Alfonso, Fiordaliso e Bassoli, mentre è improbabile la presenza di Bertini. Al posto dello squalificato Carraro quindi con tutta probabilità agirà il nuovo acquisto Buchel. Intanto, dal mercato non giungono novità significative con la Spal che aspetta il momento giusto per affondare il colpo per Roberto Ogunseye del Cesena e monitora la situazione per un altro portiere (ma in questo caso si dovrà trovare una sistemazione a Mattia Del Favero). A proposito di estremi difensori, come è noto la società biancazzurra ha sollevato dall’incarico di preparatore Cristiano Scalabrelli. Il nuovo preparatore dei portieri è Andrea Campagnolo, classe 1978 reduce dall’esperienza nel San Giuliano City. In precedenza aveva lavorato a lungo nel Cittadella, mentre a livello agonistico ha giocato tanti anni in serie A e B con le maglie di Genoa, Vicenza, Triestina, Cagliari, Reggina, Catania e Cesena.

s.m.