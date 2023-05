Oggi a Spazio Grisù parla l’economista Marco Bersani

Oggi, alle ore 18, nella sala macchine del Grisù, via Poledrelli 21, si tiene un incontro con Marco Bersani, economista e autore di saggi. L’iniziativa è promossa da Arci Ferrara, Emmaus Ferrara, Rete per la Giustizia climatica di Ferrara e Forum Ferrara partecipata per lanciare a sostenere la raccolta di firme per due proposte di legge di iniziativa popolare: si tratta di una campagna nazionale per ridare capacità piena di spesa per investimenti sociali ai comuni e rendere pubblica la Cassa Depositi e Prestiti, cui è stata tolta la caratteristica originaria di “banca degli enti locali”. Bersani è portavoce nazionale di Attac.