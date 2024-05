Oggi al centro culturale il viceministro Bignami

Iniziano gli appuntamenti di questa campagna elettorale organizzati dal Circolo "Cesare Gaiani" di Fratelli d’Italia ad Argenta. Oggi, alle 18, nel centro culturale mercato si terrà la conferenza sulle nuove infrastrutture per Argenta, statale 16 e il raddoppio della ferrovia Ferrara – Ravenna. Ospiti dell’incontro il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e l’ingegner Andrea Barbieri della lista civica "La Pigna" del Comune di Ravenna, per illustrare il progetto di un binario aggiuntivo per aumentare il trasporto su ferro delle merci. Interverranno il capolista di Fratelli d’Italia Nicola Fanini e la candidata sindaco Gabriella Azzalli. "Argenta è un Comune che deve rifiorire – commenta Fanini – fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio sarà la capacità di portare infrastrutture e collegamenti con le altre zone per poter sfruttare la posizione di cerniera tra il Ferrarese, il Bolognese e il Ravennate. In tal senso un progetto come del secondo binario risulta essere fondamentale". Domani, alle 11, nella sede elettorale in via Mazzini 3/a, alla presenza del senatore Alberto Balboni sarà presentata la lista di Fratelli d’Italia.

Franco Vanini