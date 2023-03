Oggi alla Factory Grisù ’Le ragioni dell’egoismo’ con Mauro Sentimenti

Alleanza Verdi Sinistra, Possibile e Movimento 5 Stelle organizzano per oggi alle 17.30 nella la Sala Convitto di Factory Grisù, Via Poledrelli 21 a Ferrara, la presentazione del libro, curato da Mauro Sentimenti, ’Le Regioni dell’egoismo. Autonomia differenziata, un pericolo per l’unità e il futuro del Paese’, Futura Editrice. L’autore e curatore dialogherà con Tommaso Mantovani (Consigliere comunale M5S), Mariangela Russo (Sinistra Italiana) e Federico Besio (Europa Verde-Verdi). Durante l’incontro sarà possibile firmare la Proposta di legge Costituzionale contro l’autonomia differenziata promossa dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. È possibile firmare anche on line con SPID al sito http:coordinamentodemocraziacostituzionale.it