Oggi altro presidio per la Palestina. Merli (Pd): "Pro Pal al Castello?. Dissento dalla segretaria Zerbini"

di Federico Di BisceglieSimone Merli, già assessore e consigliere del Pd. Lei è da sempre molto attento alle istanze del popolo ebraico e alla memoria. Ricordiamo qualche tempo fa la bellissima iniziativa con l’onorevole del suo partito, Emanuele Fiano. In questi giorni l’accostamento della fotografia del giornalista palestinese morto a Gaza al muretto del Castello, dove i martiri ferraresi furono trucidati dai nazi fascisti, sta facendo discutere. Quale è la sua posizione?

"Intanto, grazie: mi fa piacere poter offrire il mio contributo. No, non sono d’accordo. Si tratta di vicende drammatiche, ma distinte e distanti. Dirò di più: la cosa mi preoccupa, perché temo che, col tempo, confondendo e associando drammi tra loro sconnessi, si finisca per ledere e annacquare ogni simbolo sacro della memoria. Nel nostro caso specifico, il Muretto del Castello e l’Eccidio di quei Martiri vanno protetti, tutelati, custoditi, non messi assieme alle tante, troppe altre vicende agghiaccianti che, nel tempo, si sono manifestate e continuano a manifestarsi".

In una nota dai toni piuttosto aspri la neo segretaria del Pd, Giada Zerbini, ha difeso l’accostamento. Eppure, ieri mattina sulle colonne del nostro giornale uno storico di vaglia come Andrea Baravelli (insospettabile di simpatie per il governo israeliano) ha definito questo parallelismo molto pericoloso. Si sente d’accodo?

"Da quanto ho detto sopra, credo si evinca chiaramente che non mi riconosco nella posizione della nuova segretaria, mentre condivido pienamente quanto affermato dal professor Baravelli. Personalmente, provo un forte senso di impotenza e la sensazione di non sapere come poter essere davvero utile a coloro che oggi stanno subendo questo crimine, perché di crimini si tratta. Temo, inoltre, che dal contesto locale fino all’Europa ci si concentri su temi che lasciano il tempo che trovano, senza offrire soluzioni concrete. E’ da quando ho memoria che sento parlare di "due Popoli, due Stati", mi sembra che sia un ripararsi la coscienza per averlo detto e che nessuno si sia mai impegnato fino in fondo per realizzarli".

Nei giorni scorsi ben 44 parlamentari del Pd hanno sottoscritto un appello per escludere gli atleti israeliani dalle competizioni sportive internazionali. Lei, che fra l’altro è stato assessore allo sport e durante il suo mandato ha giustamente perseguito la strada delle discipline sportive come mezzo di inclusione come ha vissuto questa presa di posizione?

"A mio parere, si tratta di un’azione sbagliata. Si colpisce un intero popolo senza minimamente considerare che, tra questi sportivi in particolare, molti avranno partecipato in questi anni e in queste ore, alle manifestazioni per la Pace e per il rilascio degli ostaggi, contro un governo (un governo, non un popolo!) che sta distruggendo e affamando una popolazione".

Ferrara ha ancora gli anticorpi per difendersi dai rigurgiti antisemiti a cui stiamo assistendo in queste settimane?

"Credo di sì. Dipende però sempre da ciascuno di noi: non è una responsabilità da delegare, ma un dovere quotidiano per chiunque ritenga che l’unica compagna leale e fedele della vita sia la Pace tra i popoli. Tutti i popoli. Utopistico, lo so, ma non la vedo in altro modo".

Mi tolga una curiosità. Lei si ritrova ancora nelle istanze di questo Pd, tanto a livello nazionale quanto a livello locale?

"Gliela tolgo subito: no".