Oggi, cento anni fa: nasceva il mito. Nel nome di Rambaldi, papà di E. T.

Oggi, alle 16, nella sala dell’Arengo della residenza municipale (piazza Municipio 2), avrà luogo l’incontro organizzato nel giorno del centenario della nascita di Carlo Rambaldi, nato a Vigarano Mainarda (Ferrara) il 15 settembre 1925. In questa occasione verranno illustrate immagini che mostrano al lavoro nel suo atelier l’artista ferrarese, autore di numerose opere di successo per il cinema.

Interverranno l’assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli insieme alla nipote Cristina Rambaldi, vice-presidente della Fondazione culturale Carlo Rambaldi. L’appuntamento è a cura dell’antropologo Fabrizio Barban. Le immagini saranno presentate da Carlo Magri. Questo il programma dettagliato dell’incontro che si svolge oggi alle 16 in sala dell’Arengo della residenza municipale. Saluto di Marco Gulinelli. Presentazione e commento delle immagini. Intervento di Carlo Magri, autore del volume fotografico ’Ferrara, città e provincia nel cinema’. Un viaggio per immagini lungo un secolo, in oltre 100 film. Carlo Rambaldi e cenni sulla storia del Cinema a Ferrara. Prenderà la parola Cristina Rambaldi, nipote di Carlo Rambaldi con le testimonianze e presentazione della mission della Fondazione culturale Carlo Rambaldi.

Seguirà la visita della mostra allestita nelle sale comunali (aperta fino al 21 settembre prossimo) ’Dal cielo alla terra’ con le fotografie di Lino Ghidoni "Un E.T. di campagna", omaggio all’amico e conterraneo Carlo Rambaldi e alla esposizione della Collezione di Enzo Barbieri che presenta una selezione inedita dei dipinti di Rambaldi che sono stati realizzati ad Altomonte nell’ultimo periodo di attività dell’artista.