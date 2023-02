Oggi ‘Cinema per tutti’ I bambini trovano spazio

Oggi, alle 16.30, con la commedia di Albanese ‘Grazie Ragazzi’ il cinema San Benedetto apre le porte a mamme e papà che vogliano godersi un film in compagnia dei propri piccoli. Sabato pomeriggio con cadenza bisettimanale, la sala di via don Tazzoli sarà attrezzata per accogliere le famiglie che vogliano farsi accompagnare dai minori di 18 mesi. Col patrocinio del Comune e la collaborazione di Sav (servizio accoglienza alla vita) il progetto ‘Cinema per tutti’ consente nella sala, senza gradoni, di tenere vicina la culla con il bambino occupando un posto in più, o parcheggiare i passeggini in un’area apposita. Sarà possibile cambiare i piccoli continuando a guardare i film grazie ad un fasciatoio, al bar sarà in funzione uno scalda biberon. Ci sarà un angolo con un tappetone, un box e qualche passatempo. Info: [email protected]