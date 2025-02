Oggi e domani torna ’Fuori tutto’. Nei negozi ultimi affari stagionali

Caccia agli ultimi affari di stagione con Fuori tutto! – versione invernale. Torna a Portomaggiore l’iniziativa organizzata dai commercianti in collaborazione con la Pro Loco e l’amministrazione comunale, in programma oggi e domani in orario di apertura delle attività commerciali aderenti, dalle 8.30 alle 20. "E’ un’occasione per i potenziali acquirenti – dice Enrico Ervi, titolare di un grande negozio di calzature, in via Dante Alighieri, in pieno centro – I commercianti si sono mobilitati, quest’anno dovrebbe essere un’edizione molto positiva". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al Commercio, Enrico Belletti: "Come da tradizione, le attività propongono uno svuota-tutto di fine stagione, esponendo la merce anche in strada durante la giornata. Per i consumatori è un’opportunità per acquisti a prezzi scontatissimi. Le avvisaglie sono molto incoraggianti, sperando ci siano delle conferme".

Sono molte le attività aderenti, soprattutto di abbigliamento e di scarpe, ma non solo. "L’anno scorso Fuori tutto! aveva avuto un ottimo riscontro – interviene il presidente della Pro Loco Portomaggiore, Giovanna Toschi – addirittura mi avevano proposto di aggiungere un fine settimana in più. E’ il momento ultimo dei saldi. I portuensi se l’aspettano, ci saranno tanti prodotti a prezzi scontatissimi: un’occasione per i commercianti di rinnovare il campionario e per i consumatori di fare buoni affari a prezzi scontati".