Oggi è la Festa della Repubblica La cerimonia e le onorificenze Aperti i giardini della prefettura

Tante le iniziative che Ferrara ha preparato per festeggiare i 77 anni della Repubblica Italiana. Nella mattinata di oggi, in piazza Trento e Trieste dopo l’alzabandiera, i saluti istituzionali e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre in Torre della Vittoria, avverrà la premiazione del concorso ‘Le Madri Costituenti’, dedicato alle scuole secondarie di primo grado, promosso dall’Associazione Nazionale invalidi e mutilati di guerra e con la collaborazione dell’Istituto di storia contemporanea. Nel pomeriggio, alle 18,30, dopo l’ammainabandiera, nella sede della Prefettura a Palazzo Giulio d’Este in corso Ercole I d’Este 16, alla presenza delle autorità, saranno consegnate le medaglie d’onore del Presidente della Repubblica concesse a internati militari e civili nei lager nazisti a Giuseppe Borgatti, Elio Canella, Giovanni Conventi, Giulivo Farinelli, Guerrino Menghini, Giuseppe Pasini, Emilio Veronesi. Contestualmente saranno consegnate anche le medaglie d’argento al Valor Civile a Cinzia Marchesi, Barbara Bonsi e Gianluca Farinelli, con la seguente motivazione: "portavano in salvo e prestavano soccorso agli studenti di uno scuolabus in fiamme, a seguito di un incidente stradale. grande esempio di coraggio e di senso civico e del dovere".

Il fatto avvenne nel territorio del comune di Fiscaglia il 3 luglio 2014. Le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana saranno poi consegnate ai cittadini meritevoli, che quest’anno sono: prof. Paolo Zamboni, Giordano Conti, colonnello Cosimo d’Elia, Michelina Grillo, Maria Rita Civolani, Stefano Orlandini, Franco Sitta, , maresciallo capo Giuseppe Tammaro, tenente colonnello Daniele Antonini, Alessandro Cattabriga, Massimo Fratti, Rosanna Marroni, luogotenente Michele Paolercio, dottor Eraldo Sanchi, Luca Targa, Maria Nicoletta Toscani e Donatella Tulipanti. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica di un ensemble del Conservatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara. Per tutta la giornata palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura e i suoi giardini saranno aperti alla cittadinanza.

Apertura straordinaria per la serata del 2 giugno per la mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, in corso a Palazzo dei Diamanti, che sarà visitabile fino alle 23, con chiusura della biglietteria alle 22,30. Dalle 21 è inoltre prevista una visita guidata per i singoli visitatori, che deve essere prenotata a ‘Raccontare l’arte’ telefonando al 339 1969869, dal lunedì alla domenica, dalle 18 alle 20.30, o via email a [email protected] Il costo della visita guidata sarà di 10 euro, in aggiunta al normale costo del biglietto. Questo sarà poi l’ultimo fine settimana in cui sarà possibile visitare le mostre allestite al Castello Estense ‘IX Premio Fondazione VAF’ e ‘Carlo Guarienti. La realtà del sogno’, realizzate dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con il Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara, che chiuderanno domenica 4 giugno.

In occasione della Festa della Repubblica tutte le strutture del Servizio Biblioteche e Archivi saranno chiuse anche domani per ragioni di risparmio di risorse (energia, gestione dei servizi e del personale), in considerazione della ridotta affluenza di utenti che generalmente caratterizza queste particolari circostanze. Per info: Servizio biblioteche e archivi del Comune, tel. 0532 418200.

Lucia Bianchini